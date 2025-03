Ecco le cinquanta migliori pizzerie dell’Asia | premiazione all’Istituto Italiano di Cultura a Tokyo

Leggi su Ildenaro.it

Nel corso della cerimonia di, tenutasidi, 50 Top Pizza, la più influente guida di settore del mondo pizza, ha annunciato la classifica delle 50dell’area Asia – Pacifico per il 2025.The Pizza Bar on 38th si conferma la migliore pizzeria per 50 Top Pizza Asia – Pacific 2025. Si tratta della pizzeria più piccola del mondo, con solo 8 posti, guidata da Daniele Cason, executive chef del Mandarin Oriental di. Secondo posto per RistoPizza by Napoli sta ca di Giuseppe Errichiello, nell’Azabudai Hills Store,. Chiude il podio Fiata by Salvatore Fiata, a Hong Kong.Quarta posizione per Massilia a Bangkok, guidata da Luca Appino e Michele Fernando. A seguire un ex aequo per Crosta, a Manila, di Ingga S. Cabangon Chua e Thomas Woudwyk, e guidata da Yuichi Ito, e SHOP225 a Melbourne, di Lorenzo Tron.