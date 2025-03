Panorama.it - Ecco cosa aspettarsi dal vertice vertice in Arabia Saudita tra Usa e Russia

Leggi su Panorama.it

Nei prossimi giorni si terranno colloqui di alto livello tra Stati Uniti ein, secondo quanto riportato dalla Cnn, che cita fonti informate senza fornire ulteriori dettagli. Questi incontri saranno distinti dalle trattative che sono previste per domani a Gedda tra le delegazioni di Stati Uniti e Ucraina.e Stati Uniti si trovano ancora nelle fasi iniziali del processo negoziale per ristabilire le loro relazioni, un percorso che si preannuncia lungo e complesso. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov sottolineando però che entrambi i presidenti hanno manifestato la volontà politica di procedere in questa direzione. Sebbene Donald Trump e Vladimir Putin abbiano avuto finora una sola conversazione telefonica, il confronto è stato definito da Peskov come «un momento abbastanza costruttivo per iniziare il dialogo e affrontare le questioni in sospeso».