Eccidio di Navicello il ricordo | Morirono per la libertà

"In questo periodo di conflitti, ricordare il passato per non ripeterne gli errori". È questo il messaggio della sindaca Tiziana Baccolini all’apertura della commemorazione per l’80° anniversario dell’nazifascista di, dieci persone barbaramente uccise a colpi di fucile. Giovani, giovanissimi e padri di famiglia ’colpevoli’ di aver sostenuto senza incertezze, la lotta di Resistenza ribellandosi all’oppressione nazifascista. "I Martiri diche oggi commemoriamo – ha ribadito Baccolini – guardavano a un futuro diverso, mettendo a rischio la loro vita, quello stesso futuro che noi oggi abbiamo il dovere di preservare e garantire ai nostri giovani". Per questo, la sindaca Baccolini, cambiando la scaletta cerimoniale, ha poi passato la parola a Carlotta Fioralba, presidentessa del Consiglio dei Ragazzi della scuola Media Dante Alighieri di Nonantola, per sottolineare l’importanza dei giovani e dei giovanissimi di oggi "che dovranno raccogliere il testimone per costruire un futuro migliore".