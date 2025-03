Sport.quotidiano.net - Eccellenza Toscana. Foiano ottimo pareggio in rimonta Castiglionese a bocca asciutta

Momento di flessione per la Baldaccio Bruni di Mario Palazzi che dopo essersi tolta dalle sabbie mobili, dalle acque pericolose dei bassifondi, non riesce a spiccare il volo verso le posizioni nobili della classifica. La partita interna con il fanalino di coda Sinalunghese poteva permettere di avvicinare il quinto posto e invece si è rivelata la classica buccia di banana sulla quale i biancoverdi sono scivolati sotto i gol di Parri, Corsetti, Bucaletti e Salvestroni. Il poker servito dalla Sinalunghese dell’aretino Testini significa secondo ko consecutivo per la squadra di Anghiari mentre i senesi prendono punti per il morale e la classifica restando in corsa per gli spareggi salvezza.importante quello delche non doveva perdere in casa del Lanciotto (quintultimo in classifica) in quello che era di fatto uno santicipato per la salvezza.