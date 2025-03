Liberoquotidiano.it - "È una minaccia per la democrazia, lo aspetto in tribunale": Saviano insulta Salvini

"Che dire?ha tutta la necessità di scappare per non venire a farsi interrogare dalla mia difesa. Stiamo parlando di una persona che ha un profilo antidemocratico e figuriamoci se rispetta questo". Lo ha dichiarato Robertoa margine dell'udienza del processo che lo vede imputato per diffamazione dopo alcuni post dove definì il ministro Matteo"il ministro della mala vita". Per questo processo il leader della Lega si è costituito parte civile. Nell'ultima udienza il ministro non si è presentato per “legittimo impedimento”, contestato dalla difesa di, ma che ha portato al rinvio del processo al prossimo 25 giugno. "Vuole farsi ascoltare in videoconferenza, privilegio che gli verrà accordato. Lui lavora a Roma allora perché non venire? Chiaramente teme.