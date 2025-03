Thesocialpost.it - “È stato trovato lì”. Bimba sbranata dal pitbull, la scoperta che cambia tutto

Il pigiamino insanguinato che potrebbe appartenere alla bambina di 9 mesi deceduta ad Acerra (Napoli) tra il 15 e il 16 febbraio scorsi non sarebberinvenuto nell’abitazione o nelle vicinanze, bensì in un cassonetto della clinica Villa dei Fiori, dove il padre aveva portato la piccola. Le indagini sono ancora in corso e gli inquirenti mantengono il massimo riserbo, ma il ritrovamento del capo d’abbigliamento ha portato a ipotizzare che il padre, prima di portare la figlia in ospedale, possa averlata. Il 25enne, che attende di essere sentito dalla Procura di Nola, è l’unico indagato. L’accusa formulata nei suoi confronti è di omicidio colposo, in quanto, secondo i dettagli dell’incarico per l’autopsia, “in qualità di genitore responsabile della minore, ometteva di vigilare e custodire il caneche possedeva, il quale ha aggredito la bambina, causandole lesioni che hanno portato alla sua morte”.