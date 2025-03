Unlimitednews.it - E’ show Atalanta allo Stadium, Juve travolta 4-0

Leggi su Unlimitednews.it

TORINO (ITALPRESS) – Una vittoria schiacciante che rilancia la Dea nella corsa Scudetto. L’vince 4-0contro lantus, grazie alle reti di Retegui (su rigore), De Roon, Zappacosta e Lookman. Un successo fondamentale per i nerazzurri, che restano in terza posizione e tornano a -2 dal Napoli e a -3 dall’Inter. Nulla da fare per i bianconeri, contestati aspramente dal pubblico: la seconda sconfitta in campionato, visti risultato e modi, peserà parecchio sul finale di stagione. Motta ha voluto schierare il solito 4-2-3-1 con Kolo Muani unico riferimento offensivo: Vlahovic è partito nuovamente dalla panchina, a completare il reparto offensivo Yildiz, McKennie e Nico Gonzalez. L’ha risposto col 3-4-3, al posto di De Ketelaere spazio all’ex di turno Cuadrado, con Lookman sulla sinistra e Retegui al centro.