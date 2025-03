Ilfattoquotidiano.it - È morto Simon Fisher Becker, addio all’attore di Harry Potter e Doctor Who: aveva 63 anni

. L’attore diWho si è spento all’età di 63era noto per aver interpretato Fat Friar nella saga di. Ad annunciare la triste notizia è stato Anthony Dugdale, il ragazzo con cuiuna relazione dal 2006, attraverso il suo profilo social. “Oggi ho perso non solo un cliente,, ma anche un caro amico da 15. Non dimenticherò mai la telefonata che gli ho fatto quando gli è stata offerta la parte di Dorium Moldovar in Dr Who della BBC”, ha spiegato il suo agente Kim Barry.Fat Friar è un personaggio creato da J.K. Rowling, ovvero un mago che dopo la sua morte diventa un fantasma della Casa di Tassorosso nella scuola di Hogwarts. Caratterista in diversi film, telefilm e serie inglesi,interpretato il ruolo di Tony Fazackerley nella serie Puppy Love per la Bbc, il mercante nero intergalattico Durium Maldovar inWho, ed ebbe anche un ruolo nel film I Miserabili di Tom Hooper.