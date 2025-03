Lanazione.it - E' morto il giornalista Riccardo Rossi Ferrini, a lungo cronista sportivo della "Nazione"

Arezzo, 10 marzo 2025 – Il, a", esperto di automobilismo, èall'ospedale di Arezzo a quasi 85 anni (li avrebbe compiuti in aprile). L'annuncioscomparsa è stato dato da Sandro Bennucci, presidente dell'Associazione Stampa Toscana. I funerali si terranno oggi, alle ore 15.30, nella chiesa parrocchiale di Partina a Bibbiena.aveva cominciato come collaboratore nella redazione sportiva de "La", allora guidata da Giordano Goggioli, per tutti lo "zio" Giordano. Collaborò con uno dei massimi specialisti del settore auto e moto, Saverio Ciattini, del quale divenne poi l'erede professionale.ha seguito i più importanti avvenimenti dei motori: in particolare la Formula 1.