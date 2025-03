È morto il figlio Lutto nella musica italiana dolore atroce per lo storico cantante

Leggi su Caffeinamagazine.it

Giovanni Paoli, giornalista e primogenito del celebre cantautore genovese Gino Paoli, è scomparso all’età di 60 anni. La triste notizia è stata resa nota dalla famiglia, che ha comunicato all’Ansa il decesso avvenuto presso l’unità coronarica dell’ospedale Niguarda di Milano a causa di un infarto.Nato il 13 luglio 1964, Giovanni era ilche Gino Paoli aveva avuto dalla sua prima moglie, Anna Fabbri, in un periodo particolarmente turbolento della sua vita. In quello stesso anno, infatti, il cantautore aveva una relazione con Stefania Sandrelli, che proprio il 31 ottobre diede alla luce Amanda Sandrelli, sua figlia, che prese il cognome materno.Leggi anche: “Mio marito è”. Ladistrutta dal: insieme per oltre 60 anniGino Paoli, ilGiovannia 60 anniGiovanni Paoli si era costruito una solida carriera nel giornalismo.