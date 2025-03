Lanazione.it - E’ già vigilia, c’è il Sestri Levante. Mister Abate pensa al turnover

Il campionato non concede tregue e la Ternana ieri si è subito messa a lavoro al “Taddei“, a porte chiuse, per preparare il confronto di domani col, ospite al “Liberati“ (ore 20.45). La compagine ligure, che domenica scorsa in casa col Campobasso ha centrato la sua prima vittoria del 2025, nelle due gare in programma questa settimana potrebbe diventare arbitro nella lotta per la promozione, dato che dopo la trasferta a Terni affronterà in casa il derby con la Virtus Entella. Ignazioè consapevole dei rischi che può presentare l’impegno con la squadra allenata da Alberto Ruvo, aggressiva, rognosa e che in avanti può avvalersi di un attaccante strutturato come Nicolas Parravicini. Il tecnico delle Fere dovrebbe attuare un piccolo turn over considerato che poi i rossoverdi torneranno in campo dopo sei giorni per la trasferta in casa della Spal.