Sololaroma.it - Dybala, visita al Campus Bio-Medico: le condizioni verso Athletic-Roma

Leggi su Sololaroma.it

Zero voglia di fermarsi per unada cinetica da quando è scoccato l’anno nuovo, una squadra che neanche Bayern e Liverpool hanno saputo eguagliare per risultati ottenuti sul campo, e la speranza è che tale trend possa protrarsi ancora a lungo. Ad Empoli, per il 12° risultato utile consecutivo (9 vittorie e 3 pareggi), non c’era Paulo, con Ranieri che, proprio come a Hummels e Paredes a Venezia, gli ha concesso una “vacanza” per recuperare al meglio in vista della sfida all’di giovedì. In mattinata però attimi di apprensione.Nella capitale si era sparsa la voce della presenza dell’argentino alBio-, cosa che faceva temere un infortunio all’avvicinarsi di un match cruciale. TeladoioTokyo ha confermato chesi è sottoposto ad unadi controllo a causa di un livido per le tante botte prese partita dopo partita, ma senza alcuna risonanza per evidenziare problemi muscolari o quant’altro.