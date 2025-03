Inter-news.it - Dumfries: «Inter, col Feyenoord serve questo. Non guardo gli altri!»

Denzelsi è pronunciato alla vigilia di, sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Di seguito il suo commento.LE DICHIARAZIONI – Denzelvenuto alle frequenze diTV sull’incontro che vedrà l’contrapposta alnel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il calciatore olandese ha sottolineato l’esigenza di assumere un atteggiamento attento nell’arco della sfida per evitare di mancare l’obiettivo: «Il modo migliore per affrontare la gara è giocare con la massima concentrazione possibile. Il nostro obiettivo è di arrivare ai quarti di finale, siamo pronti per domani. Ci aspetta una squadra che verrà con tanta energia, per cui noi dovremo mantenere alta l’attenzione durante la sfida. La solidità difensiva, in Champions League, è stata la nostra forza.