Dumfries applaude Thuram: «Per noi è importante, ecco cosa fa nel nostro spogliatoio»

di Redazionesi è espresso su, le parole dell’esterno olandese dei nerazzurri sul compagno di squadra all’InterLa conferenza stampa di Denzel, le parole dell’esterno nerazzurro, in compagnia del tecnico Simone Inzaghi, l’olandese alla vigilia di Inter Feyenoord ha parlato anche del suo rapporto con il compagno di squadra Marcus. Le dichiarazioni.L’IMPORTANZA DEL MISTER PER DIVENTARE TRA I MIGLIORI LATERALI AL MONDO – «Quando sono venuto qua mi sono sentito subito a staff col mister e il suo staff, sono bravi ragazzi. Mi aiuta molto per crescere quindi sono contento».L’IMPORTANZA DIPER LA SQUADRA ANCHE NELLO– «Marcus è un giocatoreper noi, un attaccante con tanta forza e qualità. Anche inparla con tutti, è una buona notizia per noi che arriva al top della forma» le parole diprima della gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.