Internews24.com - Dumfries a Inter TV: «Il Feyenoord avrà energia, la solidità difensiva è la nostra forza. Ecco cosa dovremo fare»

di RedazioneIl difensore dell’, Denzel, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia del match di Champions League contro ilvenuto ai microfoni diTV alla vigilia di, l’esterno dei nerazzurri Denzelha presentato così la gara di domani in Champions League.SERVIRÀ DOMANI – «Dobbiamo avere tanta concentrazione, i quarti sono un nostro obiettivo. È importante, siamo pronti per domani».AGGRESSIVO? – «È normale, loro devono segnare: avrannoavere concentrazione per essere pronti».SULLADELLA SQUADRA – «È una grandeper noi, abbiamo grandi difensori. L’importante è difendere ogni partita».SULLE PAROLE DI VAN DER MEYDE NEI MIEI CONFRONTI – «Lui è un mio amico in Olanda, però io non mi preoccupo molto di ciò che gli altri dicono su di me.