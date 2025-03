Secoloditalia.it - Due ragazzine ricoverate a Ferrara dopo aver assunto lo Snus: che cos’è il micidiale tabacco svedese

Due studentesse di 13 anni sono statein ospedaleaccusato un malore a seguito dell’assunzione di, un tipo dida masticare ad alta concentrazione di nicotina, vietato ai minori di 18 anni.L’episodio è avvenuto in una scuola media inferiore di. A offrire la sostanza sarebbe stato un coetaneo, compagno di classe delle due ragazze. In base alle prime ricostruzioni, il tredicenne si sarebbe presentato a scuola con lo, proponendolo poi alle due compagne. Pochi minutila sostanza, le due ragazze hanno iniziato a manifestare giramenti di testa, vertigini e nausea. I docenti, accortisi della situazione, hanno immediatamente avvisato le famiglie. Le studentesse sono state accompagnate dai genitori all’ospedale Sant’Anna di Cona per accertamenti, dove sono rimaste sotto osservazione per una notte a scopo precauzionale.