Padovaoggi.it - Droni a idrogeno per il trasferimento di merci sanitarie: la sperimentazione all'aeroporto di Padova

Leggi su Padovaoggi.it

Nell’ambito dell’incontro odierno organizzato dalla Regione Veneto in collaborazione con Enac e Save in materia di Mobilità Aerea Avanzata, Save ha presentato il progetto “Sandbox” relativo all’utilizzo diper il trasporto di.Sandbox inteso come “ambiente di.