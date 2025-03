Ilrestodelcarlino.it - Droga Bologna, in tre nei guai per spaccio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 10 marzo 2025 – Acquistavano in grandi quantità e da persone fuori regione, cocaina, hashish e marijuana per poi suddividerle in dosi e averle già pronte per la vendita al ‘dettaglio’ sulle principali piazze die provincia. Sono così finiti neiperdue uomini e una donna, al seguito di un’indagine condotta dai carabinieri fra Vergato, Castiglione dei Pepoli e Firenze. Le indagini Gli uomini della Compagnia di Vergato, infatti, hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di due uomini, di 29 e 30anni e una donna di 42. Sono tutti e tre di nazionalità tunisina e indagati dalla Procura diper il reato didi sostanze stupefacenti in concorso. La misura cautelare è stata emessa dal Gip del Tribunale di, su richiesta del Pubblico Ministero che ha coordinato le indagini dei carabinieri.