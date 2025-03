Napolitoday.it - Drawing Workout #1! - Artistic Gym per disegnatori e artisti

Tutti abbiamo cominciato a disegnare ad un certo punto, chi da bambino, chi da adolescente, chi, ancora, da adulto.Su una cosa non ci sono dubbi: non c’è una limite di età per cominciare a disegnare, e farlo in un ambiente predisposto al disegno è davvero un grande vantaggio, in ogni fase.