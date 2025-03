Dayitalianews.com - Drammatico ritrovamento in provincia di Latina: uomo di 48 anni privo di vita sul ciglio della strada

Il 48enne di origine indiana è stato rinvenutodi sensi dai Carabinieri. Indagini in corso per chiarire le cause del decessoUn tragicoha scosso la comunità nella notte appena trascorsa. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, impegnati in un controllo del territorio, hanno scoperto undi 48, di nazionalità indiana, riverso suldi coscienza.L’allarme è stato immediato e sul posto è stato richiesto l’intervento del personale sanitario del 118, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare: il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso.Indagini in corso per chiarire le causemorteNon è ancora chiaro cosa abbia provocato la morte dell’. Per fare luce sulla vicenda, l’Autorità Giudiziaria ha disposto l’autopsia, che sarà eseguita nei prossimi giorni per accertare se il decesso sia avvenuto per cause naturali, un malore improvviso o per altre circostanze ancora da chiarire.