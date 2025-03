Oasport.it - Dove può arrivare Federica Brignone? Alberto Tomba e l’oro olimpico nel mirino

Nel fine settimana appena andato in archivio,ha scalato ulteriormente le gerarchie storiche dello sci alpino femminile. L’affermazione nel gigante di Åre le ha permesso di agganciare Katja Seizinger nel ruolo di nona atleta più vincente di ogni tempo. Non solo, l’81° podio della carriera le ha consentito di apparigliare Tina Maze e Maria Höfl-Riesch al nono posto nella graduatoria all-times relativa alle top-three.Dunque, è ormai entrata fra le prime dieci per mole di risultati sia alla voce successi che i piazzamenti di prestigio. Non solo, i nomi citati sono – per una ragione o per un’altra – leggendari, così come leggendario sta diventando quello di. Al riguardo, con una fulgida stagione ormai prossima a concludersi con il secondo trionfo in classifica generale, viene da chiedersi quali possano essere le prospettive della sempreverde valdostana.