Dove non si può fumare in Italia nel 2025?

Anche quest’anno, il 31 maggio, si celebrerà la Giornata mondiale senza tabacco. Inè vietatonei luoghi chiusi grazie alla legge 16 gennaio 2003 n.3. Per regolamentare il consumo di prodotti a base tabacco all’esterno, invece, non esiste una legge unica e sono stati i Comuni ad attrezzarsi di conseguenza.A Torino e Milano divieto anche all’apertoUn ragazzo fuma in giro a Milano (Getty Images).Dal primo gennaioa Milano non si può piùnemmeno all’aperto. La norma inserita dalla Giunta guidata dal sindaco Beppe Sala prevede che in qualunque luogo non si possa rispettare una distanza di almeno 10 metri dagli altri non si potrà consumare alcun prodotto a base tabacco. In, però, c’erano già altri esempi simili. A Torino la stessa regola, con una distanza di cinque metri, è stata inserita già dall’aprile 2024.