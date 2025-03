It.newsner.com - Dottori mettono in guardia dalla “muffa rosa” in bagno

In molte case, nei bagni compare spesso un residuoto, in particolare intorno agli scarichi, alle tende della doccia e alle fughe delle piastrelle.Sebbene possa essere scambiata pero melma, questa decolorazione è in realtà causata dal batterio Serratia marcescens.Questo microrganismo prospera in ambienti umidi e si nutre di sostanze grasse presenti nei residui di sapone e shampoo.Il dottor Karan Raj, chirurgo del National Health Service (NHS), ha evidenziato questo problema, affermando che: “Se avete visto questa melmaannidarsi nel vostro, non è: è un batterio”.Ha inoltre spiegato che la Serratia marcescens “ama i luoghi umidi e bagnati e si diverte a sgranocchiare i depositi di grasso come quelli che si trovano nei saponi e negli shampoo; ecco perché gli piace stare in”.