Cityrumors.it - Dopo una settimana di ricerca, la terribile scoperta nella discarica

Unaintera a cercare, per poi fare unaandando a indagare dentro a unaUna lunghissimasi è conclusa con unamacabra. Erano più di due anni che la polizia era al lavoro sull’omicidio di Morgan Harris. Un donna vittima della furia omicida del serial killer noto con il nome di Jeremy Skibicki. Ogni tentativo fino a oggi non aveva dato esito positivo, facendo calare le speranze di ritrovamento ogni anno che passava.unadi, la– Cityrumors.itLa Harris, che quando era in vita apparteneva al gruppo delle Prime Nazioni, è diventata nel tempo anche simbolo della difficile situazione che vivono ogni giorno le donne di origine indigena in Canada. Nel territorio canadese, infatti, sono sempre di più i casi che vedono queste etnie diventare vittime di casi violenza o di altri crimini, tra i quali anche gli omicidi.