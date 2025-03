Dopo oltre 60 anni torna sul mercato rara opera di Fernand Léger

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Ruoterà intorno a unadel pittore francese(1881-1955) il catalogo della prossima asta di arte moderna e contemporanea di Aste Bolaffi, in programma martedì 13 maggio in Sala Bolaffi a Torino (via Cavour 17). Stimata 800 mila-1,2 milioni di euro, "Nature Morte (Contraste de formes)", realizzata tra il 1913 e .