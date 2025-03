Lanotiziagiornale.it - Dopo lo stop agli aiuti umanitari, Netanyahu lascia Gaza al buio. La mossa anti-Hamas di Israele che colpisce la popolazione civile

spegne la luce a. Letteralmente.lo, il governo diha deciso di tare anche l’elettricità,ndo 2,3 milioni di persone nella totale oscurità. Il ministro dell’Energia Eli Cohen lo ha detto senza giri di parole:userà “tutti i mezzi disponibili” per fare pressione sue ottenere il rilascio degli ostaggi. La politica del ricatto si fa metodo.L’energia come arma di guerraIl blocco dell’energia non è solo un problema di luce. Senza elettricità si fermano gli impidi desalinizzazione, un colpo mortale in un territorio dove l’acqua potabile è già un lusso. Gli ospedali, già al collasso per la carenza di farmaci, ora dovranno affidarsi ai generatori, sempre che ci sia ancora carburante. Anche l’impianto di trattamento delle acque reflue non potrà funzionare, aggravando la già drammatica emergenza sanitaria.