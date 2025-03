Ilfoglio.it - Dopo 14 anni di crimini di Assad in Siria, ora Putin e Trump attaccano Sharaa

Leggi su Ilfoglio.it

Per la prima volta di comune accordo Stati Uniti e Russia hanno chiesto di convocare una riunione a porte chiuse del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni per discutere degli ultimi sviluppi i. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti