Davidemaggio.it - Don’t Forget the Lyrics: gli ospiti della nuova edizione

Leggi su Davidemaggio.it

Archiviata la messa in onda in preserale,thetorna, nell’abituale orario delle 20:30, sul Nove. Ad accompagnare Gabriele Corsi, nella settima, ci sarà l’immancabile “Stai sul pezzo Band”, con i vocalist Antonella Lo Coco e Marco Stabile, insieme a tantitra cui Amedeo Minghi, Alessandro Canino, Syria e Nina Zilli. Torneranno anche le puntate a tema, come rock o lento, anni 80 vs 2000, m’ama non m’ama.the: il meccanismoIn ogni puntata, tre concorrenti sceglieranno tra sei categorie, di cui tre con punteggio nascosto: nel corso delle diverse manche, dovranno esibirsi fino a quando la musica si fermerà e scompariranno le parole. Proprio in quel momento, dovranno dimostrare di conoscere il testo, senza dubbi ed esitazioni, in un gioco all’ultima nota tra memoria e intuizione.