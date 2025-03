Movieplayer.it - Don't forget the lyrics, al via stasera sul Nove la settima edizione con Gabriele Corsi: gli ospiti, le novità

Leggi su Movieplayer.it

Torna la sfida a suon di ugole tra cantanti amatoriali:per il game show condotto da, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì sualle 20.30. A partire dasulsi torna a cantare i brani più belli della musica italiana con le nuove puntate di Don'tthe- Stai sul pezzo, in onda dal lunedì al venerdì, alle 20:30. A condurre il gioco, ritroveremo. Don'tthe: come funziona il gioco diAppassionati di musica, cantanti amatoriali: Don'ttheha sempre un'unica regola, quella di non dimenticare il testo delle canzoni. Con l'al via, il programma è giunto allae si conferma uno dei titoli più amati su. Questo il .