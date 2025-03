Baritoday.it - “Don't Argue At My Funeral” in mostra a Polignano a Mare

Leggi su Baritoday.it

L’idea di fine è sempre stata oggetto di riflessione per la specie umana, che l’ha trasposta al cinema, in letteratura e in arte, in un tentativo di padroneggiarla, sintetizzarla, comprenderla. Perché l’apocalisse, personale e globale, dovrebbe condurre a una rivelazione - dal greco kalýptein.