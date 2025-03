Thesocialpost.it - Donna uccide la madre strangolandola, poi chiama la polizia in lacrime: “Venite”

Un tragico delitto ha sconvolto la comunità di San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo. Nella mattina di domenica 9 marzo, Giuseppina Martin, 66 anni, hato il numero di emergenza 112 con una drammatica confessione: “, ho ucciso mia mamma”. Poche parole, pronunciate tra le, che hanno segnato l’inizio di una vicenda inquietante e ancora tutta da chiarire.La vittima è Mirella Del Puglia, 92 anni, trovata priva di vita nel letto dell’abitazione situata nel quartiere Bani. I soccorritori giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Secondo i primi rilievi, sul corpo dell’anziana sarebbero stati riscontrati segni compatibili con uno strangolamento. La figlia avrebbe ammesso di aver utilizzato un foulard per compiere il gesto, probabilmente mentre ladormiva.