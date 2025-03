Quotidiano.net - "Donna al vertice? . Significa pensare agli altri"

Leggi su Quotidiano.net

ATTENZIONE per il sociale e per la cultura, ma anche e soprattutto per l’innovazione. Sono queste le caratteristiche di Alessia Valducci, alla guida del Gruppo Valpharma. Il fondatore, il padre Roberto, è scomparso nel 2018, ma Alessia, oltre al suo insegnamento, ha quello della madre, Piera Carla Anicetti, una delle prime donne pediatra a Milano: "Mia nonna e mia mamma, assieme ai miei figli, Francesco e Nicola, sono la mia forza". Lei invece è farmacista e crede nell’innovazione tecnologica e nel valore umano. "Noi siamo infinito, perché oltre al lavoro c’è molto di più, anche se sul lavoro credo che occorra dare davvero il massimo". Alla farmaceutica, cioè "la chimica", come dice Alessia Valducci (nella foto, col padre Roberto), da anni, ha affiancato la nutraceutica e la ricerca naturale.