Don Alberto Ravagnani, chi è il prete-influencer? Sapete dov'è la sua parrocchia?

Donè ilche spopola sui social. Scopriamo di seguito tutto quello che lo riguarda!Leggi anche: Verona, ragazzo non vuole la scala arcobaleno e si scaglia contro la comunità LGBT: abbiamo fallito come societàSui social si presenta così: “, youtuber e molto altro”. Ha oltre duecentomila follower su Instagram, mentre su YouTube e TikTok i suoi video contano milioni di visualizzazioni. Dai ragazzi è chiamato Don Rava, Donsi occupa di giovani e vive a Milano, in una casa con alcuni studenti che hanno scelto un percorso di vita comune.Ha iniziato a produrre contenuti durante la pandemia, quando il contatto con ini adolescenti era venuto meno, diffondendo sui suoi canali social i primi “video artigianali”, dove parla di fede, liturgie, scienza, vangelo, preghiere.