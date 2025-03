Liberoquotidiano.it - "Dobbiamo cambiare". Schlein presa a picconate: retroscena Pd, i fondatori sono stufi di lei

Luigi Zanda, 82 anni e mezzo magnificamente portati, intervistato per La Stampa da Fabio Martini che ne ha ricordato la partecipazione, con altri 44 amici, più che compagni, alla fondazione del Partito Democratico, nel 2007, ha impietosamente denunciato la necessità di un congresso anticipato, straordinario e quant'altro per la inadeguatezza, ormai, della sua linea nella nuova situazione internazionale. Nella quale la segretaria Elly, anche se Zanda ha cercato di contenersi nelle parole, si muove con una certa confusione o indecisione, a dir poco. Se poi dal congresso, da svolgere non più tardi delle prime settimane dell'anno prossimo, dovesse venire fuori l'opportunità o necessità disegretario, senza più consentire che a sceglierlo siano più gli esterni che gli iscritti al partito, com'è accaduto anche per la, tanto meglio.