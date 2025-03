It.insideover.com - Divisi alla meta: dall’Ucraina all’inflazione l’Ue naviga incerta da un’emergenza all’altra

Le contraddizioni emerse nella gestione della guerra in Ucraina e della crisi economica delineano un quadro preoccupante per il futuro dell’Unione Europea. Mai come oraappare divisa su questioni fondamentali esulla rotta da seguire. Questa incoerenza di fondo – proclamare principi altissimi senza dotarsi dei mezzi per difenderli, fissare obiettivi ambiziosi senza allineare le politiche necessarie a raggiungerli – rischia di presentare un conto salato.Sul piano geopolitico,rivendica il ruolo di baluardo dei valori democratici contro l’aggressione russa, ma la sua azione concreta è spesso titubante e frammentata. Ha delegato per lo più agli Stati Uniti la guida militare e strategica nel sostegno a Kiev; ora che Washington (in prospettiva) potrebbe voltarsi dparte o addirittura premere per un accordo scomodo, l’Europa scopre di avere poche carte in mano.