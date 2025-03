Lanazione.it - Disturbi alimentari: "Dobbiamo aiutare i giovani che soffrono"

GROSSETO Anche quest’anno, sono numerose le iniziative della Asl Toscana Sud Est in occasione della Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla. Ogni anno, il 15 marzo, si celebra per sensibilizzare la popolazione sul delicato tema deidella nutrizione e dell’alimentazione, ponendo l’attenzione sulle strategie di prevenzione, diagnosi e cura. Idel comportamento alimentare sono problematiche altamente complesse, la cui diffusione risulta in aumento, anche in relazione agli effetti della pandemia. Questi, caratterizzati principalmente da anoressia nervosa, bulimia nervosa e disturbo da alimentazione incontrollata, colpiscono in Italia circa 3 milioni e mezzo di persone all’anno, di cui il 70% adolescenti. Maggiormente interessati risultano ie le donne, ma si sta registrando un incremento anche nella popolazione maschile.