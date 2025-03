Quotidiano.net - Discipline Stem: pochi le studiano. E resta il gender gap

POCO PIÙ di un quarto (26,6%) degli studenti europei è iscritto a percorsi di educazione terziaria in ambito tecnico-scientifico e la metà delle aziende riporta difficoltà nel reperire risorse(acronimo che abbraccia ledi Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). In questo campo persiste un forte divario di genere visto che scienze naturali, matematica e statistica è la sola disciplinaa raggiungere la parità di genere (50,3% sono studentesse) mentre in ingegneria e Ict, al contrario, le studentesse sono in netta minoranza (27% in ingegneria e 20,3% in Ict). Sono alcuni dei dati rilevati dall’Osservatorio2024-2025 di Deloitte e citati nel corso dell’evento “Competenze: chiave per le transizioni multiple e la competitività italiana” organizzato dall’Associazione Civita, che ha messo in luce la necessità di un cambio di narrazione, fondamentale per informare correttamente l’opinione pubblica ed in modo particolare le famiglie ed i ragazzi.