Tvplay.it - Disastro Juve, esonero Thiago Motta: chi arriva al suo posto

Il tecnico bianconero rischia l’dopo la pesante sconfitta con l’Atalanta, ma chi potrebbe sostituirlo?Sconfitta pesantissima per lantus all’Allianz Stadium. Quattro gol subiti dall’Atalanta in un match dominato dagli uomini di Gian Piero Gasperini. I bianconeri escono dallo Stadium tra i fischi al termine di quella che potrebbe essere una partita crocevia per la stagione dellantus.: chial suo(LaPresse) tvplay.itDopo la contestazione dei tifosi bianconeri, placata settimana scorsa dopo la vittoria con il Verona che aveva riportato lantus a -6 dalla vetta della classifica, tornano in auge le polemiche.rischia seriamente l’poiché la dirigenza bianconera sembra sia stanza dei risultati della squadra e del concreto rischio di non raggiungere nemmeno uno degli obiettivi fissati ad inizio stagione.