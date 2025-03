Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Lazio-Udinese | FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

Si chiude la ventottesima giornata del campionato diA col classico ‘monday night’: in campoIniziata venerdì sera con l’anticipo tra le due squadre rossoblu, Cagliari e Genoa, si chiudono le porte del ventottesimo turno del massimo campionato italiano con l’ormai tradizionale sfida del lunedì sera.Marco Baroni (LaPresse) – Calciomercato.itI padroni di casa, guidati in panchina da Marco Baroni, arrivano a questo appuntamento col morale alle stelle dopo la doppia vittoria, entrambe in trasferta e ottenuta nei minuti di recupero, contro il Milan di Sergio Conceicao in campionato e il Viktoria Plzen nell’andata degli ottavi di finale dell’Europa League. Sugli scudi Gustav Isaksen che ha deciso la sfida europea e si è conquistato il rigore decisivo, poi trasformato da Pedro, contro i rossoneri.