Dimarco convocato in Nazionale nonostante l'infortunio? Inzaghi decide di non prendere posizione: la risposta

di Redazioneindi non: ladel tecnico in conferenzaE’ montata la polemica nella giornata di oggi per la possibilità per Federicodi veniredallaItaliana per i prossimi impegni in Nations League contro la Germanial’esterno dell’Inter sia attualmente fermo ai box per un problema fisico. Sulla questione è intervenuto anche Simonenella conferenza stampa alla vigilia del match di ritorno contro il Feyenoord.SALTA L’ATALANTA MA PARTE COMUNQUE CON LA, THURAM HA IL PROBLEMA ALLA CAVIGLIA MA DOVREBBE PARTIRE COMUNQUE CON LA FRANCIA. SE PENSO CHE QUESTO E’ UN GROSSO PROBLEMA PER IL CLUB? – «Su queste cose non mi addento, sappiamo che Thuram ehanno dei problemi ma adesso il nostro più grande problema è il Feyenoord.