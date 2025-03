Ilfattoquotidiano.it - Digitano sulla tastiera facendo rumore, fanno finte telefonate, sbuffano a cadenza regolare: così i ragazzi della GenZ si fingono impegnati al lavoro. Cos’è il Task Masking

Ben prima del trend, c’è Frank Gramuglia che con cinismo racconta sui social la vita d’ufficio e tutti i modi per sfuggirle. Ma – come spiega Lettera43, pare appunto che ora il modus operandi che Gramuglia usa con ironia, sia diventato non solo reale ma un vero e proprio trend.In cosa consiste? Nel fingere di essere oberati di cose da fare, eanche di essere in piena fase produttiva, senza in realtà fare nulla. I protagonisti sarebbero gli esponentie la motivazione starebbe nell’abbandono forzato dello smart working in modo progressivo dopo la finepandemia.serie, “mi fai tornare in ufficio? Io fingo di lavorare”.Si chiama #e ci sono moltissimi video su TikTok: “Si consiglia, per esempio, di digitare freneticamentecercando di fare più, oppure camminare velocemente negli spazi diportandosi dietro il laptop personale.