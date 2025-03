Liberoquotidiano.it - "Difficile possa piacermi Meloni". E su Schlein... Veltroni, una velata frecciatina alla dem?

Waltertra gli ospiti di Otto e Mezzo. L'ex sindaco di Roma, nonché esponente del Partitoocratico, commenta la possibilità che l'Unione europea si riarmi. "Sono talmente angosciato da ciò che sta accadendo - esordisce nella puntata in onda lunedì 10 marzo su La7 -, convinto che il mondo abbia imboccato una strada pericolosa e che l'Europa sia sotto duplice attacco politico-economico, da pensare che tutto ciò che spinge nella direzione degli Stati Uniti d'Europa vada accolto". Per lui "Von der Leyen ha usato il termine sbagliato 'riarmo', ma che si debba favorire un sistema di difesa europeo è senza dubbio". Eppure la leadernon va in questa direzione: "Capisco la posizione di- aggiunge - ma a condizione che non si fermi il processo messo in campo. Lavorando all'interno della delegazione socialista, ma lo dico da osservatore, si potrebbe cercare di migliorare alcuni aspetti".