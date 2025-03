Quotidiano.net - Difesa L’Europa accelera

Leggi su Quotidiano.net

Il piano ReArmEu "può essere il fondamento di un’Unione europea della". La visione per ora sta sulla linea dell’orizzonte. Cento giorni di Ursula von der Leyen (parte seconda): un altro mondo, un’altra Europa, un’altra Ue. Che vuole riarmarsi e lo rivendica. "Siamo entrati in una nuova era di dura competizione geostrategica: ci sono cambiamenti geopolitici che hanno impatti sulle alleanze, certezze vecchie di decenni stanno crollando e abbiamo una guerra brutale che infuria ai nostri confini – considera la presidente della Commissione –. È quindi necessaria un’azione forte". Fino a 800 miliardi di euro in investimenti. Il prestito obbligazionario attivabile pro quota dai 27 Stati membri (per complessivi 150 miliardi di euro) "lo chiameremo Safe, Security action for Europe", precisa von der Leyen.