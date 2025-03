Ilfattoquotidiano.it - Difesa, la proposta dell’Italia per il riarmo: un piano a garanzia Ue per mobilitare duecento miliardi dai privati (evitando nuovo debito)

Coinvolgere l’industria privata in un progetto aeuropea per le spese sulla, con l’obiettivo di evitare la creazione dida parte degli Stati membri. Si può riassumere così laitaliana che il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, discuterà al Consiglio Ecofin, il vertice dei ministri delle Finanze con gli omologhi degli altri Paesi Ue. Il, chiamato “Iniziativa europea per la sicurezza e l’innovazione industriale”, punta ainvestimentifino adi euro nei prossimi tre-cinque anni, con unapubblica dal valore di circa 16,7. Tecnicamente, il progetto prevede di unaeuropea con diversi livelli di rischio, volta ad incanalare i fondiverso le imprese ad alta tecnologia del settore della, ad esempio nella sicurezza informatica, nella produzione avanzata, nell’intelligenza artificiale e nelle tecnologie a duplice uso.