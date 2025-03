Primacampania.it - Diciannovenne rapita dai genitori per impedirle relazione con una coetanea: arrestati per sequestro di persona

ERCOLANO – E’ sera e una 20enne contatta il 112. Chiede aiuto per la propria fidanzata che di anni ne ha 19. Lasentimentale tra le due non era mai stata tollerata daidella 19enne. Ieri l’ultimo episodio.Mamma e papà, hanno rispettivamente 47 e 43 anni e sono incensurati, vanno a Sant’Antonio Abate. Hanno già minacciato le ragazze di dare fuoco all’abitazione della 20enne e per questo motivo le due avevano trovato ospitalità da una loro amica. Idella 19enne però hanno installato un gps nel cellulare della figlia e trovano le ragazze presentandosi sotto casa.Prelevano con forza la propria figlia tra le urla dei presenti. Le strappano lo smartphone dalle mani, la afferrano per le braccia e la trascinano fino a metterla in auto per poi andare via. La scena è ripresa dalle telecamere della videosorveglianza presenti all’esterno dell’abitazione e i carabinieri acquisiscono i filmati.