Juventusnews24.com - Di Gregorio applaudito dai giornali nonostante i quattro gol incassati: voto altissimo per il portiere in Juve Atalanta

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha dato i voti e i giudizi ai protagonisti del match disputato ieri all'Allianz Stadium tra Juventus e Atalanta e vinto in maniera sorprendente dalla Dea per 4-0. Di seguito la pagella di Michele Di Gregorio.

DI GREGORIO 7 – Dopo aver sfiorato il rigore di Retegui, tiene in vita la Juventus murando su Lookman (due volte) e Zappacosta; non può nulla sul resto.