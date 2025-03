Devo dirvi di Zeudi Grande Fratello lei si allontana un attimo e Lorenzo lo confessa al suo clan

Leggi su Caffeinamagazine.it

Ilcontinua a riservare momenti ditensione e colpi di scena. Tra i protagonisti di queste ultime ore c’è, che ha suscitato non poche polemiche per il suo atteggiamento nei confronti di, una delle concorrenti più amate dal pubblico e una delle favorite alla vittoria di questa edizione del reality., che aveva instaurato un rapporto di amicizia e vicinanza con, ha sorpreso tutti voltandole letteralmente la faccia. Nella casa si sono creati due gruppi, da una parte Javier, Helena, Jessica, Stefania, MariaVittoria e Tommaso e dall’altra, Shaila, Chiara,e Giglio.Spolverato ha sempre preso le parti diin ogni scontro che la ragazza ha avuto con Helena e Javier (con i quali, ormai da mesi,non ha più alcun tipo di rapporto) non e si è sempre definito suo amico, ma ieri c’è stato un vero voltafaccia.