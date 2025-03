Cityrumors.it - Devastano un hotel, 4 studenti espulsi dalla stazione sciistica

Leggi su Cityrumors.it

Quattrosono statida unadopo esser stati accusati di aver destato l’dove soggiornavanoSembrerà banale sottolinearlo, ma assumere un comportamento congruo e rispettoso quando si va soggiornare in strutture alberghiere il rispetto delle stanze in cui si dorme è alla base. Per quanto questo concetto dovrebbe essere scontato, in realtà non sempre viene garantito. Talvolta alcuni albergatori, infatti, vengono meno alle loro responsabilità.un, 4– Cityrumors.itUn esempio è quanto avvenuto nella localitàdi Risoul, in Francia. Qui un gruppo di ragazzi olandesi, ha creato scalpore per quanto combinato all’interno dell’dove albergavano in quei giorni. Partiti con l’associazione Sunweb, che si occupa di organizzare viaggi sulla neve per chi ne ha voglia, sarebbero stati rimandati anticipatamente a casa.