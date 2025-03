Sport.quotidiano.net - Derby del Valdarno. Ha vinto solo il pubblico

Arezzo, 10 marzo 2025 – Ilvaldarnese numero 106 tra Aquila Montevarchi e Sangiovannese è finito con un pareggio a reti bianche. Una partita piuttosto bloccata, con qualche sprazzo di iniziativa da una parte e dall'altra ma dove, sostanzialmente, è prevalso di più il timore di subire una sconfitta che avrebbe pesato non poco nel proseguo del campionato. Un pareggio che, nonostante non servisse molto ad entrambe, permette di provare ad iniziare una striscia positiva di risultati utili già dal prossimo match. Entrambi i tecnici hanno apprezzato l'atteggiamento della propria squadra, consapevoli di quanto fosse alta la posta in palio e di quanto poteva pesare negativamente una sconfitta. Inoltre hanno fatto i complimenti ai tifosi che hanno regalato una bellissima cornice di, degna di unstorico come quello tra Aquila Montevarchi e Sangiovannese.