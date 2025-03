Delicious la spiegazione del finale | Philipp ha mangiato sua madre Esther?

Leggi su Cinefilos.it

, ladelhasua?Nel filmdi Netflix, il concetto della frase “mangia i ricchi” viene portato a un livello completamente nuovo da una donna di nome Teodora e dal suo gruppo, che prendono di mira una famiglia di quattro persone.La storia ha inizio con una coppia tedesca, John ed, che arriva nel sud della Francia con i loro figli,e Alba, per trascorrere una vacanza nella villa di famiglia appartenente al padre di. Tuttavia, sin dal primo giorno emergono tensioni all’interno del nucleo familiare, in particolare tra i due coniugi. Nonostante sia in vacanza,è costantemente al telefono per motivi di lavoro, mentre John evita le chiamate che potrebbero compromettere la sua carriera e la sua vita personale.